La course d’obstacles du Cameroun pour intégrer l’Opep du cacao

Dans le courant du mois de mai, le Cameroun et le Nigeria doivent en principe intégrer « l’Opep du cacao », l’alliance formée en mars 2018 par la Côte d’Ivoire et le Ghana, les premier et deuxième fournisseurs mondiaux de fèves (soit 65 % de la production mondiale). Yves Brahima Koné, le directeur général du Conseil café-cacao (CCC) ivoirien, s’est montré optimiste quant à l’adhésion de Yaoundé et d’Abuja, respectivement quatrième et cinquième producteurs mondiaux : elle permettra à l’alliance de contrôler au moins 75 % du marché mondial du cacao, et ainsi de peser davantage face aux traders et aux géants mondiaux de l’industrie du chocolat, afin notamment d’obtenir une meilleure rémunération des cacaoculteurs.

Engagement acquis de Yaoundé