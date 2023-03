RDC – Dix choses à savoir sur le nouvel homme fort de la Gécamines, Guy Robert Lukama

DIX CHOSES À SAVOIR SUR… – C’est une lourde charge qui repose sur les épaules de la nouvelle figure tutélaire de la Gécamines, Guy Robert Lukama, nommé président du conseil d’administration de l’ancien fleuron du secteur minier congolais le 28 février dernier. Accompagné d’un tout nouvel état-major, dont un directeur général – Placide Kala Basidiwa –, ce vétéran de l’industrie minière introduit dans le secteur bancaire prend les commandes d’une entreprise qui cherche à rompre avec son passé et à renaître de ses cendres. Plus de 18 mois après une vaste opération de nettoyage du bras armé minier de la RDC mené par le président Félix Tshisekedi, la Gécamines hérite d’un lourd passif, dont fait état le rapport d’audit de la gestion de l’entreprise par l’Inspection générale des finances (IGF), avec plus de 580 millions de dollars (537 millions d’euros) envolés dans la nature.

1. Frère mariste