Maghreb et Afrique, une appartenance contrariée

MAGHREB : AUX ORIGINES DU RACISME ANTI-NOIRS (2/3) – Sur Twitter, des Tunisiens horrifiés par les images de violences envers les Noirs dans leur pays se sont aussi étonnés des propos complotistes et racistes de leur président. Ce dernier s’est notamment inquiété que la Tunisie soit transformée en « un État africain, qui n’appartienne plus au monde arabo-islamique ». Or, s’il est évident pour tous que l’État maghrébin possède une forte dimension arabe et islamique, son appartenance au continent ne va-t-elle pas également de soi ?