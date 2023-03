L’esclavage, socle du racisme anti-Noirs au Maghreb

MAGHREB : AUX ORIGINES DU RACISME ANTI-NOIRS (1/3) – « L’esclavage forme le socle essentiel de la violence, du populisme et du racisme que nous vivons aujourd’hui en Tunisie », estime Salah Trabelsi, maître de conférences en histoire et civilisation du monde arabe et musulman à l’Université Lumière-Lyon 2, membre du conseil scientifique du Centre international de recherches sur l’esclavage (EHESS-CNRS). « Dans le monde musulman, au Maghreb, l’esclavage a été constant, poursuit ce Tunisien à la peau noire. Il s’étale sur plus de quatorze siècles et subsiste encore en Libye et en Mauritanie. Mais sa spécificité, c’est qu’il asservissait aussi bien les Noirs que les Blancs. »