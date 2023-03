Chine, Israël, Inde… Les nouveaux partenaires du Maroc dans les affaires

Depuis sa nomination en 2021 en tant que ministre de l’Investissement, Mohcine Jazouli multiplie les roadshows pour vendre la « destination Maroc ». Après Londres, Berlin, New York, Tokyo et Singapour, l’ancien patron de Valyans Consulting a conduit en mars une délégation en Inde, où il a multiplié les rencontres avec des acteurs publics et privés pour vanter les opportunités qu’offre le royaume en matière d’investissement.