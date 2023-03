Au Mali, l’activité d’Orange et de Malitel en péril après une lourde sanction judiciaire

C’est une décision qui pourrait tout simplement mettre en péril les activités des deux principaux opérateurs télécoms du Mali. Le 13 mars, la Cour suprême du Mali a confirmé une décision formulée par la cour d’appel de Bamako en novembre 2021, condamnant Orange Mali – contrôlé à 70 % par le sénégalais Sonatel et le groupe français Orange – et Malitel – filiale à 51 % de Maroc Telecom – à payer environ 176 milliards de francs CFA (soit plus de 268 millions d’euros) d’indemnités au Réseau malien des consommateurs de téléphonie mobile (Remacotem), qui accusait les deux opérateurs de facturer les minutes d’appel sur répondeur.

