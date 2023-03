« D’ici à cinq ans, Petrosen maillera le Sénégal avec 130 stations-service »

En entrant dans son lumineux bureau, dans le centre de Dakar, nos yeux s’attardent sur la photo de Mohamed Ali triomphant sur un ring, celle de l’astronaute Neil Armstrong en combinaison sur la lune, ou encore sur l’impressionnant trophée du Cauris d’or de « meilleur manager homme » en 2022. Manar Sall, 58 ans, porte ce jour-là une chemise d’un blanc immaculé et un costume bleu, auquel sont assortis sa cravate et ses bretelles. Sa barbe poivre et sel est impeccablement taillée. Pas de doute, le directeur général de la filiale Petrosen Trading & Services, ancien cadre d’Exxon et d’OiLibya, « 29 ans de pétrole » au compteur, a appris à maîtriser son image.

Trois ans après son entrée en fonction, consécutive à une réorganisation de l’entreprise publique, l’homme revient sur les chantiers en cours d’une filiale qui se consacre à l’approvisionnement du marché en produits pétroliers, et à la