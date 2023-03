Un trio Maroc, Espagne, Portugal candidat à la Coupe du monde 2030

C’est depuis Kigali, au Rwanda, où a lieu le 73e Congrès de la Fifa, que l’annonce a été faite officiellement. Présent pour recevoir le Prix de l’excellence attribué par la fédération internationale au roi du Maroc, le ministre marocain de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a saisi l’occasion pour lire un texte par lequel Mohammed VI confirme la candidature commune du Maroc, de l’Espagne et du Portugal à l’organisation de la Coupe du monde 2030.

Le Congrès de la Fifa aurait pu être l’occasion de dévoiler le nom du pays organisateur de la CAF 2025, mais, comme l’a révélé Jeune Afrique, ce scénario a été abandonné. L’événement étant aussi le cadre de la remise du « CAF President’s Outstanding Achievement Award » au souverain marocain, le président de la FIFA, Gianni Infantino, et le président de la CAF, Patrice Motsepe, ont craint les interprétations qui auraient pu être faites, dans un contexte tendu avec l’un des autres principaux candidats, l’Algérie.

Le Maroc a déjà été cinq fois candidat à l’organisation du Mondial (en 1994, 1998, 2006, 2010 et 2026) mais ne l’a jamais obtenue, l’Afrique du Sud restant à ce jour le seul pays du continent à avoir accueilli l’événement (en 2010). Les candidatures conjointes à plusieurs pays semblent de plus en plus dans l’air du temps. Pour 2026, c’est un trio composé des États-Unis, du Mexique et du Canada qui accueillera la compétition.

Mais l’édition 2030 possède une saveur toute particulière. Il s’agira en effet de l’édition du centenaire, la toute première Coupe du monde ayant eu lieu en 1930. C’était en Uruguay.