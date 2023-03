En Algérie, l’énigme Ramtane Lamamra

Démissionnaire ? En retrait ? Limogé ? Diplomates algériens, chancelleries étrangères et journalistes se perdent en conjectures sur le sort de Ramtane Lamamra. Depuis une dizaine de jours, la question agite le microcosme politico-médiatique : le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger sera-t-il maintenu, ou non, dans le gouvernement dirigé par Aymen Benabderrahmane ?

Et les informations faisant état d’un prochain remaniement gouvernemental ne font qu’alimenter les spéculations sur l’avenir du chef de la diplomatie algérienne. Selon des sources diplomatiques à Alger, Ramtane Lamamra, 70 ans, aurait remis sa démission au chef de l’État, mais des pressions seraient exercées pour qu’il reste ou soit reconduit à son poste. D’autres sources indiquent que le ministre des Affaires étrangères devrait être remercié à l’occasion de ce remaniement, qui interviendrait avant la fin de cette semaine. Interrogés, même certains de ses plus proches amis disent tout ignorer de la situation du chef de la diplomatie.

À Lire Algérie : 10 choses à savoir sur Ramtane Lamamra

Une chose, toutefois, semble sûre : Ramtane Lamamra est sur la touche. Dimanche 12 et lundi 13 mars, Josep Borell, haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, et vice-président de la Commission européenne, était en visite en Algérie. Il a été reçu par le Premier ministre, Aymen Benabderrahmane, en présence d’Amar Belani, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Lamamra n’était pas présent. Lundi, au déjeuner de travail qui a réuni le président Abdelmadjid Tebboune et la délégation conduite par Josep Borell, le ministre était à nouveau absent, se faisant une fois de plus représenter par Amar Belani.

L’absence du chef de la diplomatie à ces deux rendez-vous est suffisamment remarquable pour donner du crédit aux rumeurs faisant état de sa prochaine mise à l’écart. Disgrâce ou départ volontaire, le retrait de Ramtane Lamamra date en fait d’une vingtaine de jours. Sa dernière apparition publique remonte au dimanche 26 février, lors de l’audience accordée par le président Tebboune aux chefs et aux représentants des mouvements politiques maliens. Depuis, Lamamra s’est éclipsé des scènes nationale et internationale. Sur son compte officiel Twitter, où il était plutôt très actif au cours de l’année écoulée, son dernier message remonte au 31 décembre 2022.

Belani, successeur présumé

Un retrait ou une mise à l’écart qui par contraste contribuent à la mise en avant d’Amar Belani. C’est que depuis sa nomination comme secrétaire général du MAE en septembre 2002 à la place de Rachid Chakib Kaid, celui-ci a pris progressivement du poids, au point d’éclipser son ministre de tutelle. Sa montée en puissance est-elle le signe précurseur de sa mise en orbite comme successeur de Lamamra ? Un tel mouvement ne pourrait, en tout cas, se faire sans l’aval de la présidence de la République.

Pour l’heure et alors que dure l’incertitude, la montée en puissance de Belani, qu’on présente comme un spécialiste du dossier du Sahara occidental, et le traitement réservé à Ramtane Lamamra sont plutôt mal perçus par certains diplomates, même si la règle est de ne jamais s’exprimer publiquement. « L’image que l’on donne ne correspond pas aux usages en matière de succession au ministère des Affaires étrangères », déplore un diplomate à la retraite.

Les plus expérimentés, toutefois, se souviennent que ce n’est pas la première fois que Ramtane Lamamra est donné partant d’un gouvernement. En mai 2015, déjà, il avait claqué la porte pour signifier sa désapprobation face à ce qu’il considérait comme un manque d’égards à sa personne et à ses fonctions de la part du président Bouteflika. À l’époque, le chef de l’État l’avait reconduit à la tête de la diplomatie mais lui avait adjoint, sans le prévenir, Abdelkader Messahel, nommé ministre des Affaires maghrébines et africaines. Lamamra n’avait pas apprécié et avait présenté sa démission alors qu’il achevait une mission au Mali.

S’en était ensuivie une période de confusion de cinq jours, au terme de laquelle le président s’était ravisé en le maintenant à son poste et en l’élevant au rang de ministre d’État. Ce qui n’avait pas empêché Bouteflika de le limoger en mai 2017… puis de le rappeler en février 2019.

Le 2 avril 2019, le jour même de l’annonce de la démission du président Bouteflika, le ministre avait à nouveau présenté sa démission. Vient-il de récidiver, comme l’assurent certains ? « Lamamra est fatigué », confie une de ses connaissances, qui admet que le chef de la diplomatie avait envisagé de tourner la page après le 31e sommet de la Ligue arabe, à Alger (les 1er et 2 novembre 2022), dont il était l’un des principaux organisateurs. Mais la fatigue et l’usure n’expliquent pas tout.

L’étoile de Lamamra, on le sait, a pâli. Ses relations avec le président Tebboune, excellentes depuis sa nomination en juillet 2021, se sont distendues depuis le début de l’année 2022. Les raisons ? Des rumeurs et des messages, distillés au chef de l’État, sur les prétendues ambitions présidentielles de son ministre des Affaires étrangères. « La confiance s’est émoussée au fil des mois », glisse un ami de Lamamra.

Un rival pour Tebboune ?

Il est vrai que même si Abdelmadjid Tebboune n’a pas encore tranché sur son propre avenir politique, certains de ses proches n’excluent pas la possibilité de le voir briguer un second mandat. Dans cette perspective, certains estiment – ou tentent de faire croire – que Ramtane Lamamra pourrait constituer une menace. Crédibles ou pas, ces messages et rumeurs ont visiblement suffi à installer la méfiance et la suspicion entre les deux hommes.

Dans ce théâtre d’ombres, c’est aussi le remplacement de Lamamra à la tête de la diplomatie algérienne qui se joue. Les supputations vont bon train. Le successeur sera-t-il Amar Belani ? Certes, l’homme a de l’ambition et bénéficie de soutiens dans l’entourage du chef de l’État, mais sa nomination à la tête de la diplomatie se heurte à des oppositions aussi bien dans l’appareil diplomatique que dans d’autres cercles du pouvoir.

Certains avancent aussi le nom de Sabri Boukadoum, qui fut ministre des Affaires étrangères, sur proposition de Lamamra, d’avril 2019 à juillet 2021 avant de céder à nouveau la place à Lamamra. Smaïl Chergui, ambassadeur d’Algérie en Russie de 2008 à 2014 et membre de la Commission de l’Union africaine (UA) de 2013 à 2021, pourrait aussi être un prétendant sérieux grâce à sa vaste connaissance des affaires africaines.

Mais une surprise n’est pas à exclure. L’histoire est un perpétuel recommencement, selon la sentence attribuée à l’historien grec Thucydide. Peut-être s’appliquera-t-elle à Ramtane Lamamra…