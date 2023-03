Énergie, sécurité… L’Europe veut se rapprocher d’Alger

« Nous savons que nous pouvons compter sur l’Algérie, qui est un partenaire fiable et il l’a été dans des moments difficiles. » À l’issue d’un entretien avec le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, le 13 mars, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, n’a pas manqué d’éloges.

Alger est le premier exportateur africain de gaz naturel. Soucieux de diversifier leurs approvisionnements pour réduire leur dépendance aux hydrocarbures russes, plusieurs pays européens – notamment l’Italie – se sont tournés vers le gaz algérien, dont environ « 90 % des exportations partent vers l’Europe ». L’Union européenne (UE) souhaite, selon Borell, développer ce partenariat « en regardant vers le futur, en privilégiant les investissements européens dans le secteur des énergies renouvelables ».

Concernant les relations commerciales entre l’UE et l’Algérie, il a estimé que les deux parties peuvent « faire mieux » et qu’il faudrait commencer par trouver une solution, notamment « aux entraves introduites depuis juin 2022 [par l’Algérie] aux échanges commerciaux avec l’Espagne ». Au début de juin, Alger a suspendu un traité de coopération avec l’Espagne en réaction à la décision de Madrid de soutenir le plan d’autonomie du Maroc, son rival régional, pour le Sahara occidental.

Relance du dialogue autour de la sécurité

Évoquant le conflit en Ukraine, Josep Borrell a invité l’Algérie « à se joindre aux efforts engagés pour arrêter cette guerre injustifiable et atténuer son impact économique et humain sur le monde entier ». L’Algérie entretient de longue date des relations privilégiées avec Moscou où Abdelmadjid Tebboune doit effectuer en mai une visite d’État. Cela n’a toutefois pas empêché Alger de rouvrir en février son ambassade à Kiev, fermée depuis l’invasion russe.

Borrell a en outre annoncé que l’UE et l’Algérie avaient convenu de « relancer [leur] dialogue de haut niveau en matière de sécurité ». « Les premières réunions vont se tenir avant la fin de l’année. Ceci prouve que l’Algérie est un partenaire de confiance et un acteur clé dans la lutte contre le terrorisme dans notre voisinage commun », a-t-il dit.

« Vous avez une énorme histoire de lutte contre le terrorisme et nous voulons développer une vision globale et stratégique de ces menaces, anciennes et nouvelles, coordonner et soutenir mutuellement les actions sécuritaires, et joindre nos efforts pour renforcer la stabilité de notre environnement et notre voisinage commun, et je pense en particulier au Sahel », a-t-il ajouté.

(avec AFP)