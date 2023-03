Bola Tinubu, le faiseur de rois couronné

Bola Tinubu avait prévenu, martelant son slogan pendant toute la campagne présidentielle : « C’est mon tour ! » À 70 ans passés, celui qui était connu depuis des décennies pour tirer les ficelles de la politique nigériane est parvenu à se hisser au sommet de la plus grande démocratie d’Afrique. Candidat du All Progressives Congress (APC), il succède à Muhammadu Buhari au terme d’une course particulièrement serrée – sans doute la plus serrée qu’ait connue le Nigeria depuis que les militaires ont quitté le pouvoir, en 1999.

