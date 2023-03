Unie derrière Ousmane Sonko, l’opposition sénégalaise appelle la rue à défier le pouvoir

Dakar retient son souffle alors que la principale coalition de l’opposition, Yewwi Askan Wi (YAW), a appelé à manifester, « avec ou sans autorisation », les 14 et 15 mars dans la capitale sénégalaise et dans tout le pays. Un appel à la mobilisation qui intervient alors que le procès d’Ousmane Sonko s’ouvre le jeudi 16 mars. L’opposant et candidat à la présidentielle de 2024 doit comparaître devant le tribunal correctionnel de Dakar pour « diffamation, injures, faux et usage de faux » après une plainte de Mame Mbaye Niang, le ministre du Tourisme, qui s’est constitué partie civile.