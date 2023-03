Célestin Tawamba : « Le Cameroun doit tirer toutes les conséquences de la guerre en Ukraine »

Président depuis 2017 du Groupement inter-patronal du Cameroun (Gicam), la principale et la plus influente organisation patronale du Cameroun, Célestin Tawamba est un patron des patrons réputé pour son tempérament combatif. Cet ancien auditeur formé à l’université Paris-Dauphine et à HEC n’hésite pas à aller au clash avec le gouvernement quand il s’agit de défendre les intérêts du secteur privé.