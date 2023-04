AKON CITY, SCANDALE OU RÊVE DÉMESURÉ ? (3/3)

• Le projet du chanteur américain est aujourd’hui à l’arrêt et l’État sénégalais est de plus en plus menaçant. Pourquoi donc Akon s’est-il lancé dans cette aventure incertaine ?

• A-t-il voulu la transformer en une opération de spéculation foncière ? Akon City relèverait-elle d’une « arnaque pyramidale » ?