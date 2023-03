500 champions africains 2023 : classements, analyses, interviews… Notre dossier exclusif

Quelles sont les compagnies les plus performantes du continent ? Qui, parmi les 1 200 plus grandes entreprises africaines, sont celles qui ont le mieux résisté aux crises successives, de la pandémie de Covid jusqu’aux conséquences de la guerre en Ukraine ? Autrement dit, qui sont nos champions africains 2023 ?

Notre 24e édition du Classement des 500 champions africains 2023 propose une photographie de la redistribution des cartes en cours au sein des plus grandes compagnies du continent.

Ce palmarès, qui s’appuie sur l’analyse détaillée de notre base de données de plus de 1 200 entreprises, livre une série de chiffres encourageants sur la (bonne) santé économique africaine : 665 milliards de dollars de chiffres d’affaires cumulés, un taux de rentabilité moyen record de 14,9 %… Et 76 nouveaux entrants. Qui sont-ils ? Pour le découvrir, nous vous invitons à parcourir le classement dans son intégralité, avant de plonger plus avant dans les 11 classements régionaux et sectoriels que nous avons également élaborés.

Stratégie d’entreprises

Et parce que derrière les chiffres, il y a des femmes et des hommes, des décisions, des succès ou des échecs, nous vous invitons aussi, au travers de plus de 25 analyses, interviews et portraits, à entrer au plus profond de la stratégie des plus grandes entreprises d’Afrique.

Quelles sont les conséquences des putschs en Afrique de l’Ouest sur l’industrie minière ? Qui est l’inflexible Peter Ndegwa, premier Kényan à la tête de Safaricom ? Quelles ambitions africaines pour le géant TotalEnergies ? Qui entoure Malik Rebrab, l’héritier du conglomérat algérien Cevital ? Autant de questions dont vous trouverez les réponses au fil de nos enquêtes.

Cette année, nos abonnés digitaux auront le privilège de découvrir le classement des 500, tous les classements qui en sont issus, et tous les articles de notre dossier spécial, en exclusivité. À déguster sans modération. Bonne lecture !

