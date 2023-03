Chaâbi, Benjelloun, Kabbaj… Entre guerre fratricide et préparation de la relève, les héritiers choisissent leur clan

De gauche à droite : Ahmed Kabbaj, M’Hamed Kabbaj, Othman Benjelloun, Kamal et Dounia Benjelloun, Miloud Chaâbi. © Montage JA; Hassan Ouazzani pour JA; DR

SUCCESSION À LA MAROCAINE (2/3) – Derrière Ynna Holding, on retrouve une famille en apparence unie. C’est d’ailleurs ce qu’avait déclaré Mama Tajmaouti dans un entretien donné à l’hebdomadaire marocain TelQuel, en 2016, après le décès de son mari Miloud Chaâbi, cet ancien berger d’Essaouira devenu l’un des milliardaires les plus en vue du royaume. D’après des sources au sein du groupe, Miloud Chaâbi, qui gérait d’une main de fer son groupe et ses quelque 20 000 employés, aurait, quelques années avant sa mort, confié à chacun de ses cinq enfants un pôle pour mieux préparer sa succession. Selon Mohcine Chaâbi, il n’en est rien.