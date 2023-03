[Série] Lamrani, Benjelloun, Zniber, Kabbaj… Quand les capitaines d’industrie marocains passent le témoin

De gauche à droite : Abdelkader et Mohamed Hassan Bensalah ; Othman Benjelloun ; Kamal et Dounia Benjelloun ; Brahim et Rita Zniber ; Karim et Saida Lamrani. © Montage JA ; Mohamed Jannat/Holmarcom ; Hassan Ouazzani pour JA ; Diana Holding ; Abdelhak Senna ; Thierry Campion/GAMMA RAPHO ; DR