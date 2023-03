Henri-Max Ndong-Nzue : « Les bénéfices de TotalEnergies en Afrique sont proportionnels à ses investissements »

500 CHAMPIONS AFRICAINS – Pur produit, ou presque, de la multinationale dirigée par Patrick Pouyanné, le successeur de Nicolas Terraz à la tête de la direction Afrique subsaharienne de TotalEnergies exploration-production (E&P) sent venir le vent du changement autant qu’il souhaite l’accompagner, après 80 ans de présence de l’énergéticien français en Afrique.

À Lire 500 champions africains 2023 : tous les articles de notre dossier

Rencontré au siège de l’entreprise quelques jours après la publication de résultats records pour le groupe – bénéfice historique à 20,5 milliards de dollars au titre de 2022, Henri-Max Ndong-Nzue s’est montré autant concerné par les griefs de la société civile et des ONG envers les projets controversés de Tilenga et EACOP en Ouganda – qui comporte notamment le plus long gazoduc jamais construit –, que les résultats du rapport d’audit sécuritaire sur le projet gazier de Cabo Delgado au Mozambique ou les possibilités de reprise totale d’activité au Nigeria.