Sahara, Israël, France… La diplomatie du Maroc pour les nuls

« Les relations ne sont ni amicales ni bonnes, pas plus entre les deux gouvernements qu’entre le Palais royal et l’Élysée » : telle a été la réponse du Maroc au président français Emmanuel Macron, qui, interrogé fin février par des journalistes lors d’une conférence de presse à l’Élysée sur les tensions persistantes entre le royaume et l’Hexagone, avait déclaré que ses « relations personnelles avec le roi Mohammed VI » étaient « amicales » et « le demeureront ». Confiée à JA par une source officielle au sein du gouvernement marocain, cette mise au point a pris tout le monde de court, à Paris comme à Rabat.