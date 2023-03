Vodacom, Eskom, Sodiam… Les 100 champions d’Afrique australe

500 CHAMPIONS AFRICAINS – La domination des grandes entreprises de la Nation arc-en-ciel sur la région n’est pas qu’une formule : sur les 100 premières entreprises d’Afrique australe, 88 sont sud-africaines. L’Angola se range à la deuxième place, avec cinq compagnies – toutes issues des industries extractives.

À Lire 500 champions africains 2023 : tous les articles de notre dossier

La reprise économique mondiale en 2021-2022 a maintenu les prix du pétrole et des minerais à un niveau élevé, ce qui a permis de stimuler des entreprises moribondes comme Sonangol et Sasol. La compagnie pétrolière nationale angolaise et le géant sud-africain de l’énergie et de la chimie ont même, en plus de la hausse des prix du pétrole, pu bénéficier chacun de cessions d’actifs non essentiels contribuant à leur redressement.

Les miniers ont également été soutenus par la reprise de la demande mondiale. Anglo American Platinum a affiché des bénéfices exceptionnels en 2021, ainsi qu’une marge bénéficiaire de plus de 35 %, même si la société annonce des bénéfices nets en baisse de 38 %, à 49 milliards de rands pour 2022.

À Lire 80 milliards de dollars de profits : les champions africains au sommet de la rentabilité

Des mouvements importants ont également été constatés sur le marché du palladium dont la Russie fournissait, jusqu’en 2022, 2/5e de la production mondiale. Le déclenchement de la guerre en Ukraine a provoqué un regain d’intérêt pour les fournisseurs sud-africains. On retrouve des noms tels ceux de l’aurifère Sibanye Stillwater, le deuxième plus grand minier de notre liste après Amplats, également producteur majeur de palladium, un composant essentiel des convertisseurs catalytiques.

Les télécoms sudafricains s’exportent bien…

Les entreprises d’Afrique australe sont relativement bien diversifiées, avec des acteurs importants dans le commerce de détail (Shoprite, Spar), l’agroalimentaire (Bidcorp, RCL), l’automobile (Motus) et les télécommunications (MTN, Vodacom), notamment. Nombre d’entre elles sont des entreprises sud-africaines qui ont su se développer à travers le continent.

MTN s’est par exemple concentré sur le Nigeria, devenue une source de profits importants pour le groupe. Une manne qui devrait perdurer avec l’annonce en 2022 de l’obtention de sa licence de téléphonie mobile, ce que le magnat nigérian des télécommunications Mike Adenuga a qualifié de « licence à imprimer de l’argent ». Quant à Vodacom, la compagnie de téléphonie filiale à 65% du groupe britannique Vodafone, fait partie du consortium qui a acheté la première licence de télécommunications en Éthiopie. Anglogold Ashanti et Gold Fields ont également remporté des succès notables au Ghana, au Mali et en RDC.

…les détaillants moins

Preuve qu’il n’existe pas de modèle unique, d’autres entreprises sud-africaines ont au contraire cherché à se retirer d’Afrique. Après une phase de croissance entre 2010 et 2015, les détaillants sud-africains ont revu leur stratégie : Shoprite s’est retiré du Nigeria, de l’Ouganda et de Madagascar, et a fermé trois magasins au Kenya.

À Lire Chez Shoprite, un recentrage stratégique payant

Les résultats ne se sont pas fait attendre : la croissance des ventes dans le pays est en hausse de 17 %. Massmart a également fermé des magasins dans cinq pays africains, dont le Nigeria. Enfin Tiger Brands a quant à lui vendu sa participation dans le conglomérat nigérian de produits de grande consommation UAC en août 2021. Le Nigeria n’étant décidément pas sa tasse de thé puisque la compagnie s’était déjà séparé en 2015 de l’ex-Dangote Flour Mills, trois ans seulement après l’avoir acheté.