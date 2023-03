Orascom, Dangote, TGCC… Qui sont les 40 champions africains du BTP ?

Les acteurs du BTP africain doivent affronter, depuis 2020, l’augmentation du prix des matériaux et les ruptures des chaînes logistiques. © Montage JA; Adobe Stock

500 CHAMPIONS AFRICAINS – Ponts, autoroutes, logements, bâtiments industriels et autres centres commerciaux… le secteur de la construction compte parmi les toutes premières activités économiques du continent. En sortie de crise sanitaire, il s’est redressé à des rythmes variables selon les pays et les segments de marché. Outre des retards dans les projets, les acteurs doivent affronter, depuis 2020, l’augmentation du prix des matériaux et les ruptures des chaînes logistiques.

Dans ce contexte, par exemple, au Maroc, sur le marché de l’immobilier, l’activité du promoteur Addoha a, fait quasiment du sur-place en 2021 (+ 2,5 %) avant de se relancer fortement l’exercice suivant (+ 17 %), avec une très forte accélération fin 2022.