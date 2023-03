En Guinée, le redémarrage des travaux du gisement de fer de Simandou enfin acté

Le gisement de fer du Simandou, en Guinée, est l’un des plus importants au monde. © Rio Tinto

Après la mise en place de la Compagnie du Transguinéen (CTG) et l’octroi de 15 % d’actions gratuites à l’État, en juillet 2022, il fallait enchaîner avec l’établissement des règles de gouvernance de la nouvelle société et la définition des responsabilités juridiques et financières de chaque partenaire, relate le directeur des affaires extérieures du groupe Rio Tinto, Lawrence Dechambenoit, qui a suivi de près les négociations.