Obiang, l’Unesco et la France : les millions de la discorde

Quatre chercheurs – Mosaad Attia Abdel-Wahhab (Égypte), Ibrokhim Abdurakhmonov (Ouzbékistan), Almira Ramanaviciene (Lituanie) et Yigong Shi (Chine) – doivent recevoir ce 10 mars à Malabo le prix Unesco-Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie, des mains du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo et en présence du vice-président, Teodoro Nguema Obiang Mangue.

Les chefs d’État comorien, Azali Assoumani (et président en exercice de l’Union africaine), et centrafricain, Faustin-Archange Touadéra, prennent part à cette cérémonie. Selon nos informations, elle devait initialement avoir lieu à Djibloho, la future capitale, située sur le continent et appelée à remplacer l’actuel centre de l’État de Guinée équatoriale.