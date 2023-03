Mohamed Mbougar Sarr, prix Goncourt et professeur à Sciences Po

Ce 14 mars, l’institut d’études politiques de Paris (Sciences Po Paris) lancera officiellement sa Maison des arts et de la création, qui entend « soutenir et incarner la transformation pédagogique par les arts ».

Cette nouvelle structure proposera « des chaires d’artistes en résidence, des rencontres, des ateliers, des résidences d’écriture, des masterclass sur l’ensemble des campus, voire des formations intensives invitant des artistes de champs variés pour qu’ils présentent leur travail et partagent leur regard singulier sur le monde et la société, invitant ainsi à une autre vision de la réalité ».

Ateliers inter-niveaux

Depuis janvier dernier, le prix Goncourt de littérature 2021, le Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr (Terre Ceinte, La plus secrète mémoire des hommes, De purs hommes) enseigne au sein de la chaire d’écrivain en résidence, créée en 2019 et qui fait désormais partie de la Maison des arts et de la création.

Mohamed Mbougar Sarr y donne deux ateliers de 24 heures, qui accueillent chacun 25 étudiants. L’auteur intervient également dans des échanges ouverts à un plus large public, comme les passations de relais entre titulaires, une masterclass culture à Sciences Po École d’affaires publiques (EAP) et une rencontre sur le campus de Nancy. Les cours du Centre d’écriture et de rhétorique, spécificité de Sciences Po, sont tous inter-niveaux, allant du bachelor au master.

Âgé de 32 ans, Mohamed Mbougar Sarr a été formé au Prytanée militaire de Saint-Louis, au lycée Pierre d’Ailly de Compiègne (France) et à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS)