Pourquoi l’inflation alimentaire ne baisse pas en Afrique

C’est une tendance au niveau mondial qui tarde à trouver de l’écho sur le continent. Début mars, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) s’est félicitée de la baisse, pour le onzième mois consécutif, de l’indice de référence des prix internationaux des produits alimentaires. Cette évolution positive, qui s’explique par le fait que la baisse des cours des huiles végétales et des produits laitiers a plus que contrebalancé la hausse des prix du sucre, n’est toutefois pas visible dans toutes les régions du monde, et notamment en Afrique.

