Cancer, rénovation d’hôpitaux, laboratoires… L’israélien Elsmed sur tous les fronts

L’entreprise Elsmed, basée à Tel Aviv, s’est très vite spécialisée dans la construction et la rénovation de centres de soins, publics comme privés, notamment en Afrique. © Elsmed

En pointe dans de nombreux secteurs de haute technologie, Israël et ses entreprises ont acquis, au fil des années, une réputation internationale certaine dans le domaine de la santé. C’est le cas d’Elsmed Group qui, en vingt-cinq ans d’existence, est devenu un acteur incontournable dans le monde en général et en Afrique en particulier.

L’entreprise, basée à Tel Aviv, s’est très vite spécialisée dans la construction et la rénovation de centres de soins, publics comme privés, en Israël, aux États-Unis et en Russie, tout en fournissant également les équipements médicaux les plus innovants, surtout en matière d’imagerie médicale.