Accident du vol Ethiopian Airlines du 10 mars 2019 : ce que l’on sait quatre ans après

Les faits

Le 10 mars 2019, à 05:38 UTC, le vol 302 d’Ethiopian Airlines, opéré par un appareil Boeing 737-8 (MAX) a décollé de l’aéroport Bole d’Addis Abeba à destination de l’aéroport Jomo-Kenyatta de Nairobi, au Kenya.

Il avait à son bord 157 personnes, dont 149 passagers, le pilote, son copilote et 5 personnels de cabine. Six minutes plus tard, l’avion s’est écrasé à quelques kilomètres au sud-est d’Addis-Abeba, près du village d’Ejere. Il n’y a eu aucun survivant.

Les raisons de l’accident

Très vite, les professionnels de l’aérien vont faire le lien avec un autre accident survenu quelques semaines plus tôt, près de Jakarta, sur un appareil similaire opéré par la compagnie indonésienne Lion Air.

Dans les deux cas, un logiciel anti-décrochage MCAS mis en service sur les 737 MAX a fait basculer le nez de l’avion vers le bas, après avoir reçu une mauvaise information émanant