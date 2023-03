Wagner en Afrique : un dessin animé cible Macron et le Burkina Faso

Le président français Emmanuel Macron, à Paris le 1er septembre 2022. © Xose Bouzas/Hans Lucas via AFP

Bien décidé à s’implanter au Burkina Faso, le groupe Wagner d’Evgueni Prigojine vient de produire un nouveau clip d’animation s’attaquant à Emmanuel Macron et à la politique de la France en Afrique. Publié le 3 mars sur la page Facebook « Flash Afrique », celui-ci dure un peu moins de trois minutes et met en scène un journal télévisé et son duo de présentateurs.