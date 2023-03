Terraa, Gwala… Au Maroc, la nouvelle scène tech en ordre de marche

Au Maroc, Youssef Benkirane et Wissal Ben Moussa sont les deux héros de l’innovation chérifienne en ce début d’année. Le premier a cofondé Terraa, une plateforme qui connecte les agriculteurs aux commerçants et aux restaurants à travers le royaume. La seconde a créé Sand to Green, une jeune pousse qui développe une technologie pour permettre à des fermes agroforestières de se développer dans des environnements arides.

Leurs start-up respectives ont levé 1,5 million et un million d’euros pour financer des concepts qui gravitent autour d’un même objectif : créer une agriculture respectueuse de l’environnement et qui contribue au développement des différents territoires du royaume.