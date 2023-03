Umaro Sissoco Embaló en Tunisie pour absoudre Kaïs Saïed

Le président tunisien Kaïs Saïed accueillant son homologue bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo, à Tunis, le 8 mars 2023. © Tunisian Presidency/Anadolu Agency via AFP

Quand l’avion en provenance de Bissau atterrit à l’aéroport de Tunis-Carthage, ce 8 mars en fin de journée, nul ne sait qu’à son bord se trouve le président de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló – également président de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) – et qu’il s’apprête à rencontrer son homologue tunisien, Kaïs Saïed. Cette visite éclair, la première d’un dirigeant africain de haut rang depuis les propos tenus le 21 février par le président tunisien et qui ont provoqué un tollé, est une mission de bons offices.

Cette rencontre non annoncée par les voies diplomatiques semble d’ailleurs n’avoir eu pour but que de donner au chef de l’État tunisien l’occasion de préciser la teneur de son intervention du 21 février qui, selon lui, aurait été manipulée et déformée dans l’intention de nuire à la Tunisie. La version officielle est donc celle de propos mal