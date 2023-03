Noël Le Graët, l’ex-patron controversé du football français se recycle en Afrique

Noël Le Graët, 81 ans, n’a pas mis longtemps à retrouver un poste. Mis en cause pour harcèlement sexuel, moral et comportement sexiste par un audit accablant, l’ex-président de la Fédération française de football (FFF), poussé à la démission le 27 février, a pu compter sur le soutien de son ami Gianni Infantino, le président de la Fifa, pour lui trouver un nouveau point de chute. Dès le lendemain, le 28 février, la Fédération internationale de football annonçait sa nomination à la direction de son bureau parisien, installé à l’Hôtel de la Marine, un des plus prestigieux bâtiments de la capitale française.