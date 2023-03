Comment le Royaume-Uni post-Brexit veut faire de l’Afrique un nouvel allié

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa et le Premier ministre britannique Rishi Sunak, à Londres, en novembre 2022. © STEFAN ROUSSEAU/POOL/AFP

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak accueillera un sommet sur l’investissement entre le Royaume-Uni et l’Afrique les 23 et 24 avril 2024 à Londres, réunissant les chefs d’État et de gouvernement de 24 pays africains*.

« Affirmant la position du Royaume-Uni en tant qu’investisseur de premier plan en Afrique, ce deuxième sommet de l’investissement africain à Londres s’appuiera sur nos succès depuis 2020 qui ont combiné les forces, les innovations et l’expertise du Royaume-Uni et de nos partenaires africains pour soutenir des investissements fiables, à long terme », explique le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, depuis Freetown.