Dans l’est de la RDC, à 30 km de Goma, le M23 gagne du terrain

La rébellion du M23 a progressé le 8 mars dans la province du Nord-Kivu, dans l’est de la RDC, a-t-on appris de sources locales. Un cessez-le-feu devait pourtant entrer en vigueur le 7 mars dans « dans toute la région orientale de la RDC », selon le dernier calendrier de cessation des hostilités annoncé le 3 mars à Luanda par la présidence angolaise, désignée médiatrice par l’Union africaine dans cette crise. Mais il n’a guère été respecté.

Les combats se poursuivent entre d’une part l’armée congolaise et des groupes armés locaux, et d’autre part les rebelles du M23, appuyés par l’armée rwandaise, selon les autorités de Kinshasa et des experts de l’ONU.

La rébellion avance et resserre toujours plus son étau autour de Goma, coincée entre le Rwanda à l’est, le lac Kivu au sud et les rebelles au nord et à l’ouest. À une trentaine de km à l’ouest de la ville, le M23 a lancé une offensive autour de Kirotshe et Shasha, au bord du lac Kivu, coupant en partie la circulation sur la route nationale qui mène au Sud-Kivu. « Depuis le matin, il y a des combats à la suite de l’attaque du M23 », a déclaré par téléphone Clodius Buhaze, un membre de la société civile locale. Lui-même présent à Kirotshe, il a ajouté que les rebelles sont sur les collines « au-dessus de l’hôpital, à moins d’un kilomètre de la route » et qu’ils gagnent du terrain face à l’armée et aux miliciens locaux qui ont pris part aux combats.

La force régionale accusée d’inaction

Plusieurs témoins indiquent que les FARDC (forces armées de la RDC) ont quitté leurs positions de Kirotshe dans la matinée du 8 mars face à l’arrivée des M23, avant de revenir au combat dans l’après-midi.

Sans faire référence aux affrontements du jour, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, porte-parole du Nord-Kivu, demande à la population, dans une vidéo postée mercredi après-midi sur Twitter, de « ne pas s’attaquer aux différents contingents déployés dans le cadre de la force régionale de l’East African Community [EAC] », venus initialement pour stopper l’avancée du M23, mais qui rencontrent une certaine hostilité de la part de la population qui les accuse d’inaction.

Près de trente militaires du Burundi ont atterri le 5 mars à Goma dans le cadre du déploiement de la force régionale. L’effectif burundais devant être déployé au Nord-Kivu est censé atteindre une centaine d’hommes

(avec AFP)