Joseph Dion Ngute est-il au-dessus de la mêlée ?

L’avantage, quand on est Premier ministre au Cameroun, c’est que l’on n’est coupable de rien. Le nom de Joseph Dion Ngute n’apparaît dans aucun des scandales qui rythment la vie publique. On ne lui attribue aucun rôle dans les détournements présumés des fonds destinés à la construction des infrastructures de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2022. Ce fleuve de boue a pourtant éclaboussé des membres du gouvernement dont il est censé être le chef.

Consterné par l’affaire Zogo