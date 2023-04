Algérie-France, Macron, Tebboune, le Hirak… Les vérités chocs de Kamel Daoud

Oran, février 2023. Kamel Daoud nous reçoit autour d’un couscous préparé par son épouse dans leur maison située dans un quartier résidentiel calme et protégé. C’est dans cette ville dont Albert Camus disait qu’elle avait « tous les mauvais goûts de l’Orient et de l’Occident » qu’Emmanuel Macron a séjourné quelques heures au cours de sa visite en Algérie, en août 2022. Une escale oranaise dont Kamel Daoud a été le guide et le témoin privilégié. Sa proximité et sa complicité avec le président français sont telles que ce dernier lui avait, à l’issue de sa visite, proposé de rentrer à Paris dans son avion. « J’ai décliné la proposition et pris un autre vol », confie Kamel Daoud, qui n’aime pas trop s’épancher sur sa complicité avec Macron.

Le journaliste et écrivain franco-algérien, l’un des plus brillants de sa génération, parle sans chercher ses mots, s’exprime sans filtre, dit des choses qui fâchent et pose un regard lucide et sans concession sur les relations algéro-françaises, sur la présidence de Tebboune, sur Macron, le Hirak ou encore la guerre larvée entre l’Algérie et le Maroc.

Jeune Afrique : Vous avez longuement rencontré Emmanuel Macron après sa visite en Algérie du mois d’août 2022. Qu’est-ce qui le différencie de ses prédécesseurs Chirac, Sarkozy et Hollande dans sa relation à l’Algérie ?