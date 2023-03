Hydrocarbures, automobile, investissements…. Quand l’Allemagne (re)découvre l’Afrique

Le chancelier allemand Olaf Scholz et le président sud-africain Cyril Ramaphosa au sommet des dirigeants du G7 dans la station balnéaire bavaroise du château Schloss Elmau, le 27 juin 2022. © Ludovic Marin/Pool via REUTERS

« La guerre d’agression de la Russie en Ukraine représente une rupture claire dans la politique étrangère et économique de l’Allemagne. » Ce constat est dressé par Christoph Kannengiesser, directeur général de l’Association des entreprises germano-africaines (Afrika-Verein), basée à Berlin. Les entreprises allemandes ont longtemps négligé le continent au profit de marchés lucratifs situés ailleurs mais les tensions croissantes avec Moscou et Pékin les ont poussées à une remise en question et a reconsidéré la région sous un jour nouveau.

« Les pays africains, qui n’avaient jusqu’à présent reçu qu’une attention marginale, apparaissent aujourd’hui comme des partenaires attrayants », confirme le DG d’Afrika-Verein.