Maroc : comment interpréter la visite inédite du patron de l’armée américaine ?

Belkhir El Farouk (à dr.), général de corps d’armée, et Mark Milley, chef d’état-major des armées des États-Unis, le 5 mars 2023, à Rabat, à l’administration de la Défense nationale. © Twitter FAR-Maroc

Le Maroc est « un partenaire et grand allié » des États-Unis et un pays stable dans un continent et une région en quête de stabilité, a affirmé, dimanche à Rabat, le chef d’état-major des armées des États-Unis, le général d’armée Mark Milley, en visite de travail dans le royaume à la tête d’une importante délégation.

« Une première dans l’histoire du royaume et de la région. « Jamais le chef d’état-major américain ne s’était déplacé au Maroc ou dans la zone. D’habitude, le Maroc reçoit des chefs d’état-major de l’armée de terre ou de l’air, mais là, c’est le chef des chefs des armées qui est venu à Rabat », précise l’analyste militaire Abdelhamid Harifi.

Lors de sa visite, Mark Milley a été reçu par le ministre délégué chargé de l’administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi. Une rencontre durant laquelle il a évoqué la déclaration tripartite entre le Maroc, les États-Unis