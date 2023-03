Emmanuel Macron et l’Afrique, cinq questions pour comprendre une visite marathon

Les présidents de l’Angola, de la RDC, du Gabon et du Congo-Brazzaville, João Lourenço, Félix Tshisekedi, Ali Bongo Ondimba et Denis Sassou Nguesso ont tous les quatre accueilli le président Macron lors de sa tournée africaine. Montage JA © Ludovic Marin/AFP – Samy Ntumba/Anadolu Agency via AFP