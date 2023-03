Rétropédalage de la Tunisie, qui annonce des mesures d’aide aux résidents étrangers

Au terminal 2 de l’aéroport Tunis-Carthage, les longues files d’attente de ressortissants subsahariens souhaitant quitter le pays et échapper au cauchemar qu’ils vivent depuis quelques jours sont toujours là. Un mouvement déclenché le 21 février, lorsque le président Kaïs Saïed a qualifié les Subsahariens clandestins de hordes d’envahisseurs, parlant d’une tentative de transformer la composition démographique d’un pays « arabo-musulman ». Des propos bientôt suivis d’actes de violence contre les migrants et qui ont provoqué un tollé dans le pays et à l’étranger.

Les pays subsahariens, en particulier ceux dont les communautés sont les plus importantes en Tunisie, comme la Guinée et la Côte d’Ivoire, ont entrepris de rapatrier leurs ressortissants dès le 3 mars tandis que le ministre tunisien des Affaires étrangères, Nabil Ammar, répétait de son côté que la Tunisie ne s’excuserait pas. Une intervention mal venue dans un contexte où les mots et les nuances comptent.

Indignation au Tunisia-Africa Business Council

Nul ne reproche à la Tunisie de vouloir réguler le flux migratoire, c’est son droit, mais tous dénoncent la manière brutale et peu respectueuse des droits humains qui a été employée. « Il y aurait eu une annonce donnant un délai pour quitter le territoire, on aurait compris. Mais l’attitude du pouvoir à été perçue comme un appel à la chasse à l’homme », déplore Fatou, qui s’apprête à rentrer en Côte d’Ivoire par le biais de son ambassade.

Les autorités tunisiennes ont campé pendant dix jours sur leurs positions, invoquant leur bon droit et la souveraineté nationale qui les autorisent à prendre ce genre de décision radicale. Mais les manifestations de protestation, les déclarations hostiles aux propos du président, puis les photos montrant la situation précaire des Subsahariens chassés de leur emploi et de leur logement, qui circulent abondamment sur les réseaux, ont provoqué une telle cassure entre Tunis et l’Afrique subsaharienne qu’une réaction devenait indispensable.

Au-delà des relations diplomatiques et de l’image du pays, c’est désormais le milieu de l’entrepreneuriat qui s’alarme de l’avenir des entreprises tunisiennes installées en Afrique. Anis Jaziri, président du Tunisia-Africa Business Council (TABC), plateforme de réseautage entre la Tunisie et l’Afrique, affiche ainsi son inquiétude, après s’être indigné face à ce qu’il considère comme « une déportation ».

Boycott de produits tunisiens

Dans un post publié sur ses réseaux sociaux, il fait le bilan des jours de crise : il y est question de blocages de marchandises dans certains ports africains, d’annulations de commandes et de marchés, de campagnes de boycott des produits tunisiens, de réorientation des patients vers d’autres destinations que la Tunisie, du retour de dizaines d’étudiants pourtant en situation régulière, d’annulations de voyages d’affaires, de mission, salons, forum… Il exprime aussi son inquiétude pour les milliers de Tunisiens installés en Afrique et conclut : « Le temps presse, la Tunisie doit agir vite et correctement. »

Il a peut-être été entendu. Dans un communiqué daté du 5 mars, la présidence a annoncé des mesures qui tentent de donner une cohérence au traitement de la migration en général. Ce rétropédalage qui ne dit pas son nom porte sur l’obtention des cartes de séjour, les durées de séjour, l’organisation des départs pour qui veut quitter le Tunisie, l’exonération des pénalités de retard pour ceux qui ont dépassé les dates limites de séjour, et prévoit aussi un appui psychologique et sanitaire, ainsi que la mise en place d’un numéro vert pour dénoncer les abus.

Le texte rappelle aussi que toute forme de trafic humain et l’exploitation des migrants irréguliers sont interdites et seront contrôlées, une manière d’empêcher les migrants d’accéder à des emplois même temporaires, ce qui expose les employeurs à des poursuites pour traite humaine.

Une image à restaurer

Parallèlement, la présidence rappelle que la Tunisie est membre fondateur de l’Union africaine et réaffirme son attachement au continent, tout en se défendant d’être raciste ou xénophobe. Une série d’arguments qui laissent surtout penser, même si rien n’est dit explicitement, que nul n’avait mesuré les conséquences catastrophiques de la séquence ouverte le 21 février.

« Les fonds italiens pour bloquer les flux migratoires ne sont rien comparés aux pertes que la Tunisie va enregistrer sur l’Afrique », assure un cadre de la STEG (Société tunisienne de l’électricité et du gaz), la deuxième entreprise du pays. Quant à Anis Jaziri, il veut croire que la relation n’est pas définitivement gâchée : « Il faut restaurer l’image de la Tunisie en Afrique, il faudra faire un énorme effort mais nous ne laisserons pas le pays tomber. »