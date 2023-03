Vanessa Nakate et Patrick Pouyanné, David contre Goliath sur les rives du lac Albert

LE MATCH – « Tout se passe comme si l’Afrique ne comptait pas. [Les grands patrons occidentaux] sont trop occupés à se focaliser sur les pays privilégiés et ils abandonnent nos communautés, qui souffrent depuis des décennies. Pourtant, le monde ne tourne pas autour de l’Occident ! » S’exprimant lors du Forum économique mondial (WEF), à Davos, en janvier dernier, la militante écologiste ougandaise Vanessa Nakate pressentait-elle que le chemin serait long et semé d’embûches ?

Le 28 février, quelques jours seulement avant que ne s’ouvre le One Forest Summit, à Libreville, six ONG ont été déboutées par le tribunal de Paris dans la procédure qui les opposait à TotalEnergies, le poids lourd français des énergies fossiles, et qui portait sur la réalisation d’un énorme projet pétrolier en Ouganda et en Tanzanie.