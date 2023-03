Elie Wurtman, le golden boy israélien qui mise sur la jeunesse arabe

Tout ce qu’il touche se transforme en or. C’est en tout cas comme ça que l’hebdomadaire The Jerusalem Post décrit Elie Wurtman, incarnation vivante de la start-up nation israélienne. À 12 ans, il gagnait son argent de poche en faisant du porte à porte pour vendre du pain. En 2015, à 46 ans, il a cofondé l’une des premières licornes de Jérusalem (une société valorisée à plus de 1 milliard de dollars, non cotée en bourse et non filiale d’un grand groupe) : PICO Venture Partners, une société de capital-risque.