Au Sénégal, des étrangers dans les rangs de la police ?

Sur un continent d’où jaillissent, depuis quelques mois, nombre d’exhortations panafricanistes, la nationalité est plus que jamais un sujet sensible – des récurrents emportements xénophobes en Afrique du Sud aux récents appels de Kaïs Saïed, le président tunisien, à prendre des « mesures urgentes » pour lutter contre l’immigration clandestine subsaharienne. Les questions d’identité, surtout lorsqu’il s’agit de partenaires sécuritaires de type caucasien (soupçonnés, au Mali, d’être « camouflés », ou considérés comme « indésirables » au Burkina Faso), suscitent des réactions épidermiques.

C’est désormais au Sénégal que la question de la présence d’ « étrangers » présumés dans les rangs des Forces de défense et de sécurité (FDS) se pose, notamment lors de l’encadrement de rassemblements protestataires. À mesure que se profile l’hypothèse d’un troisième mandat de Macky Sall et que l’opposant Ousmane Sonko occupe l’espace politico-médiatique les manifestations sont de plus en plus tendues.

Rumeurs et spéculations

Et la presse locale, en particulier EnQuête +, de s’interroger sur l’organisation des opérations de maintien de l’ordre. Dans l’une de ses récentes éditions, le quotidien évoque des « images qui circulent sur le Net » et qui « montrent des personnes de type caucasien arborant l’uniforme de la gendarmerie et de la police nationales. » De là à conclure à « la présence de personnel militaire étranger » il n’y a qu’un pas, le vocabulaire méritant tout de même d’être affiné.

Spéculations et rumeurs vont bon train. Mais certains observateurs soulignent que « blanc » ne signifie pas systématiquement « caucasien », ni mécaniquement « étranger », la communauté nationale comptant de nombreux Sénégalo-Libanais.

Si la coopération bilatérale permet à nombreux pays africains d’accueillir quelques conseillers ou formateurs étrangers sous les drapeaux, il n’est guère habituel que ces hommes interviennent dans des opérations de maintien de l’ordre, a fortiori à l’occasion de manifestations réprimées de manière plutôt violente. Si les « Blancs » identifiés sur les images des manifestations n’avaient ni attaches culturelles ou familiales au Sénégal ni le profil de coopérant, il appartiendrait aux autorités de (re)clarifier leur statut.