Samuel Foyou, l’industriel camerounais qui ne se fixe aucune limite

500 CHAMPIONS AFRICAINS – En se découvrant aux Camerounais le 17 décembre 2021, il y a plus d’un an déjà, Samuel Foyou s’est fait violence. Difficile de faire autrement pourtant, lorsqu’on a réussi à convaincre le Premier ministre, Joseph Dion Ngute, d’effectuer le déplacement à Douala pour inaugurer le premier hôtel cinq étoiles de la ville.

Vêtu d’une tenue traditionnelle rayée aux couleurs noire et blanche, caractéristique de son Ouest natal, et coiffé d’une chéchia assortie, le self-made-man a décliné les caractéristiques du Krystal Palace, ce joyau de plus de 500 chambres au cœur du quartier d’affaires d’Akwa, dont la construction a coûté plus de 36 milliards de F CFA.