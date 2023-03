Le président français Emmanuel Macron lors du « Forum économique franco-angolais » à Luanda, le 3 mars 2023. Ce partenariat vise à développer le secteur agricole dans le cadre d’un effort pour renforcer les liens entre la France et l’Afrique anglophone et lusophone. © Jacques WITT/POOL/AFP

À l’heure où le sentiment antifrançais gagne du terrain en Afrique de l’Ouest, et quelques jours après un discours à Paris affirmant que le continent n’était plus un « pré carré » français, Emmanuel Macron mène cette semaine et jusqu’à ce week-end une tournée en Afrique centrale.

Un déplacement, le dix-huitième sur le continent depuis le début de son premier quinquennat en 2017, qui compte quatre étapes : Gabon, Angola, Congo et RDC.