[Exclusif] À Libreville, Touadéra renoue le dialogue avec Macron

Faustin-Archange Touadéra et Emmanuel Macron, à Lyon, en octobre 2019. © LUDOVIC MARIN/AFP

Invité par la France et par le Gabon à participer au One Forest Summit, que coorganisent à Libreville ses homologues Emmanuel Macron et Ali Bongo Ondimba, le président centrafricain, Faustin-Archange Touadéra (FAT), a profité de l’événement pour s’entretenir avec son pair français dans l’après-midi du 2 mars, avant le début du sommet des chefs d’État, qui s’est déroulé au Palais du bord de mer.