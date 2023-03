Au Sénégal, que veut vraiment Idrissa Seck ?

Idrissa Seck, du parti Rewmi, lors d’une déclaration à la presse en 2019. © Pierre Vanneste/Hans Lucas via AFP

À moins d’un an de la présidentielle de 2024, c’est désormais le branle-bas de combat au sein des différents états-majors de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar (BBY). Jusqu’ici, seuls les différents cadres de l’Alliance pour la République (APR) travaillaient à mobiliser les militants du parti présidentiel en faveur d’une troisième candidature de Macky Sall. Ce n’est désormais plus le cas depuis que le chef d’État sénégalais – qui entretient toujours le flou sur ses véritables intentions – a enjoint les formations politiques alliées de la majorité à s’activer pour renforcer la coalition présidentielle et la débarrasser de toutes velléités de dissension.