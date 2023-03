Au Nigeria, Peter Obi et Atiku Abubakar contestent la victoire de Tinubu

Atiku Abubakar, le candidat de la principale formation de l’opposition, le People’s Democratic Party – PDP, évoque un « viol de la démocratie » et Peter Obi du Labour Party (LP) annonce qu’il déposera un recours en justice contre les résultats : au lendemain de l’appel du président élu Bola Tinubu à travailler ensemble, ses concurrents malheureux à la présidentielle du 25 février font entendre une autre voix.

« Les manipulations et les fraudes qui ont accompagné cette élection sont sans précédent dans l’histoire de notre nation », a déclaré Atiku Abubakar, 76 ans, arrivé deuxième avec 29 % des voix et qui briguait la présidence pour la sixième fois. Selon lui, les résultats proclamés par la Commission électorale nationale ont été « grossièrement biaisés » au profit du candidat du All Progressives Congress (APC, au pouvoir) Tinubu, 70 ans, qui a officiellement remporté l’élection présidentielle avec plus de 8,8 millions de voix, soit 36 % des suffrages.

« Je ne comprends toujours pas pourquoi l’arbitre électoral était si pressé de conclure la collecte et l’annonce des résultats, étant donné le nombre de plaintes et d’irrégularités » enregistrées, a-t-il dit devant la presse à Abuja. Pour lui, « il s’agit bien d’un viol de la démocratie ».

Désillusion

Le favori de la jeunesse, Peter Obi, 61 ans, en troisième position avec 25 % des voix, a déjà annoncé son intention de se pourvoir en justice pour contester les résultats. « Je veux aller au tribunal. Nous allons explorer toutes les options légales et pacifiques pour récupérer notre mandat. Nous avons gagné l’élection et nous le prouverons aux Nigérians », a-t-il affirmé.

« Cette élection restera comme l’une des plus controversées jamais organisées au Nigeria. Le peuple nigérian (…) a une nouvelle fois été volé par nos supposés dirigeants en qui il avait confiance », a-t-il ajouté.

L’émergence de cet outsider face aux deux principales formations politiques constitue une première dans l’histoire démocratique du Nigeria. Cet ancien gouverneur, perçu comme intègre, s’était imposé comme le candidat de la rupture face à la vieillissante élite nigériane, réputée corrompue. Et sa défaite a été vécue comme une terrible désillusion pour ses partisans.

« Meilleure personne »

Après la proclamation des résultats, les candidats disposent de 21 jours pour contester l’élection en justice. Les observateurs internationaux, notamment ceux de l’Union européenne, ont relevé des problèmes logistiques majeurs, des électeurs privés de leurs droits et un manque de transparence. De son côté, la commission électorale a fustigé des accusations « infondées et irresponsables » de l’opposition.

Le président sortant a quant à lui salué la victoire de M. Tinubu : « Élu par le peuple, il est la meilleure personne pour ce poste ». Et si Buhari a reconnu des « failles » dans le processus électoral, elles n’entament selon lui en rien la « régularité » du scrutin.

(avec AFP)