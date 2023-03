Le classement des 500 plus grands groupes opérant en Afrique est un exercice de collecte comme aucun autre. Fastidieux, méthodique, il demande aux équipes data de Jeune Afrique du temps, de la patience et parfois même un certain esprit de conviction. C’est que, toutes les entreprises exerçant sur le continent ne jouent pas forcément le jeu…

