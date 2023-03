En Guinée, les proches d’Alpha Condé dans la nasse judiciaire

L’ancien président guinéen Alpha Condé, à Washington en avril 2015. © Olivier Doulier/Getty Images via AFP

Voilà près d’un an et demi que les proches de l’ancien président Alpha Condé sont aux prises avec la justice guinéenne. Nombre d’entre eux ont vu leurs comptes bancaires gelés et sont empêchés de voyager. D’autres sont incarcérés.

Pas moins de trois procédures judiciaires ont en effet été intentées à l’encontre d’anciens ministres, conseillers ou cadres de l’administration. La première, ouverte le 17 février 2022 par le parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief), concerne tous les ministres du dernier gouvernement de l’ère Condé.