Au Sénégal comme en Côte d’Ivoire, Auchan réaffirme ses ambitions

Auchan Retail a publié début mars son rapport financier. En 2022, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 218 millions d’euros sur les marchés sénégalais et ivoirien, soit un peu moins de 1 % de son chiffre d’affaires total, qui s’établit à 32,8 milliards d’euros, en progression de 7,7 %. En Afrique, le groupe français, comptant parmi les leaders de la grande distribution dans l’hexagone, est également présent en Tunisie, avec une participation non consolidée de 10 % dans la chaîne de grandes surfaces Magasin Général.

Depuis 2015, date de son entrée sur le marché sénégalais, Auchan est devenu le leader de la distribution alimentaire moderne du pays, loin devant les enseignes Casino, Carrefour ou Elydia. Il dispose de 38 points de vente, ainsi que d’un drive et d’un service de livraison à domicile. En 2022, le trafic y a augmenté de 19 %, selon les chiffres communiqués par le groupe. Son slogan, « Moins cher tout le temps ! », a fait mouche.

Marché concurrentiel

Fort de ces bons résultats, Auchan Retail a fait son apparition sur le très concurrentiel marché ivoirien en avril 2022. Il dispose aujourd’hui de dix magasins de 300 à 900 m², à Abidjan et à Bouaké. « On projette d’ouvrir d’autres magasins, on va s’y développer sur le modèle sénégalais », indique Antoine Pernod, directeur des relations extérieures et de la communication d’Auchan Retail.

En 2021, le groupe appartenant à la richissime famille Mulliez n’avait pas publié son chiffre d’affaires au Sénégal. En mars de la même année, les manifestations en marge de l’arrestation de l’opposant politique Ousmane Sonko avaient viré à l’émeute. Une vingtaine de magasins du groupe français avaient été saccagés, au même titre que des péages appartenant à Eiffage, des stations-services Total et des boutiques Orange.

« Un terrain de conquête »

Outre cet évènement, qui a coûté cher au distributeur français, Auchan a été régulièrement pointé du doigt par le passé pour ses prix bas, qui étoufferaient la concurrence locale.

À noter que la marque au logo rouge et vert n’est pas encore implantée dans la ville sainte de Touba, deuxième pôle économique du pays, qui réunit 1,5 million d’habitants. « Aujourd’hui, tout le monde a bien compris la valeur ajoutée qu’Auchan apporte au pays, que ce soit en termes d’emploi ou de formation dans les métiers de la distribution », estime Antoine Pernod.

Nous sommes impliqués dans l’industrie agroalimentaire locale

Le directeur de communication précise le positionnement du groupe : « Nous ciblons le cœur de la population, pas les expatriés ou la population aisée ; à Dakar, on a commencé par s’installer à Yoff, et à Abidjan, à Yopougon. Notre sujet, c’est de servir la population locale, avec des prix très bas, une offre alimentaire diversifiée et de bonne qualité. Dans les deux pays, nous développons des circuits d’approvisionnement locaux, nous sommes impliqués dans l’industrie agroalimentaire locale. »

Auchan se développera-t-il à l’avenir dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, à l’image des modèles ivoirien et sénégalais ? « L’avenir le dira, on suit le continent de très près, c’est un terrain de conquête », indique Antoine Pernod.